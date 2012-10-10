Изменить дизайн канала на ютуб

Добрый день господа фрилансеры. Есть проблема:

В наличии канал на ютубе. Его необходимо освежить и немного разнообразить, придумать всякие фишки.

Требуется креатив человек, готовый за умеренную плату взяться за эту работу.

От вас предложения с расценками и сроками.