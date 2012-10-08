Текущее положение: действующий сайт kulinich.ru, контент и структура сайта будут дорабатываться отдельно Основа нового дизайна: Шаблон http://designdisease.com/portfolio/evidens-wordpress-theme/ Шаблон необходимо русифицировать/перевести. Цветовое решение - как на текущем сайте. Только надо изменить ...
Нужен новый дизайн
http://autohouse.16mb.com/AutoHouse/ нужно сделать черный глянцевый фон и оставить надпись Autohouse (оставить такой же шрифт). Autohouse белого глянцевого цвета. Сейчас дизайн сайта немного скучный, нужно освежить, может сами что-то придумаете интересное.
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