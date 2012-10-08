Дизайн интерфейса

  1. Биржа фриланса
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Закрыт21 заявка195 просмотров

Нужен дизайн сайта и интерфейса на основе готового прототипа. Есть логотип и фирменные цвета.

Нужно отрисовать порядка 10-12 типовых страниц.

Пишите свои расценки и контакты в skype.

Предпочтение жителям Санкт-Петербурга

13 лет назад
Movebo
Никита 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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