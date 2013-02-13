Сделать редизайн сайта

Сайт http://www.rivotek.ru/

Основные требования

1) Исполнитель должен иметь возможность приехать для подписания договора в г. Москва

2) оплата только по безналу

3) теперь немного о структуре

a) резиновый дизайн

b) есть страница примерный дизайн карточки товара (структура элементов на странице такие же должны быть)

http://www.rivotek.ru/diz.rivotek_outfoneBD351G_card2.jpg

(за основу бралась страница http://rugged.com.ua/protected-phones/outfone-a86-ip67?utm_expid=30076256-6&utm_referrer=http%3A%2F%2Frugged.com.ua%2Fprotected-phones%3Fsplit )

c) по главной нравится структура главной с этого сайта

http://contour.com/

( Главные меню Продукция, Обзоры, Видео, Где купить, Поиск наверху, остальное внизу. + Видео и live style фото , есть в наличии )

d) по странице каталога нужны

поиск по каталогу, классификация, фильтры. Классификация по местам применения.

каждый раздел (3 штуки) должен иметь свой стиль но при этом коррелировать с другими разделами (т.е. они должны быть по структуре и цветовой гамме(желательно) не сильно отличатся)

e) по странице техподдержки что то типа

http://www.sealstech.co.uk/support.php

f) страница где купить, там только шрифты подобрать , города как то по другому структурировать, более понятно