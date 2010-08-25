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Опыт web-разработки с 2002 года
вообще сайтов очень много с посещаемостью от 100к просмотров сутки, кто заинтерисовался обращайтесь, в числе прочих системы обмена трафиком типа marketgid (с системой фильтрации ботов и расширенной статистикой посещаемости ), связка С++ программа + веб-сервер (WSDL ) и многое многое другое,
беру не много делаю на века !
Вот некоторые мои последние работы
http://garmin.ru - битрикс
http://gps-rus.ru- интернет - магазин на битрикс
степень участия 60%
степень участия 50% --- полная переработка сайта
степень участия 40%
поддержка, исправление
степень участия - 30% -- поддержка , разработка нового
степень участия - 95%
весь программинг и организация бд
степень участия - 95%
весь программинг и организация бд
степень участия - 30%
переработка структуры , дополнения
http://www.omck.biz Бизнес портал города Омска
степень участия - 100%
программирование новых модулей и полная переработка модулей CMS под нужды заказчика! Дизайн IODUMDesign!
программирование 100%, дизайн http://timebox.ru
руководство разработчиком и исправление и оптимизирование движка для более стабильной и безопастной работы
Поддержка и написание модулей для системы CMS Mambo и CMS Bitrix (Битрикс) - очень хорошее знание обеих CMS с битриксом работал на Qsoft (партнер Битрикс)