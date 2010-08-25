rebel_web1

Игорь rebel_web1

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Email : [email protected]

Опыт web-разработки с 2002 года

вообще сайтов очень много с посещаемостью от 100к просмотров сутки, кто заинтерисовался обращайтесь, в числе прочих системы обмена трафиком типа marketgid (с системой фильтрации ботов и расширенной статистикой посещаемости ), связка С++ программа + веб-сервер (WSDL ) и многое многое другое,

беру не много делаю на века !

Вот некоторые мои последние работы

http://garmin.ru - битрикс

http://gps-rus.ru- интернет - магазин на битрикс

http://goldtest.ru

http://soft.mail.ru

степень участия 60%

http://sysadmin.mail.ru

степень участия 50% --- полная переработка сайта

http://store.drweb.com

степень участия 40%

поддержка, исправление

http://allsoft.ru

степень участия - 30% -- поддержка , разработка нового

http://soft.softline.ru/

степень участия - 95%

весь программинг и организация бд

http://edu.softline.ru/

степень участия - 95%

весь программинг и организация бд

http://partner.allsoft.ru

степень участия - 30%

переработка структуры , дополнения

http://www.omck.biz Бизнес портал города Омска

степень участия - 100%

http://terredazur.ru

программирование новых модулей и полная переработка модулей CMS под нужды заказчика! Дизайн IODUMDesign!

http://dvdkino.net

программирование 100%, дизайн http://timebox.ru

http://www.dravera.ru

руководство разработчиком и исправление и оптимизирование движка для более стабильной и безопастной работы

Поддержка и написание модулей для системы CMS Mambo и CMS Bitrix (Битрикс) - очень хорошее знание обеих CMS с битриксом работал на Qsoft (партнер Битрикс)

Отзывы заказчиков
Levitt
Андрей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$170
10 баллов
12 лет назад
Парсер с наполнением БД ДЛЕ9
Игорь выполнил поставленное задание в полной мере и в указанные сроки.
сделано
Ответный отзыв
ifman
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Битрикс. Изменить отображение и добавить функцию.
Быстро, без лишних вопросов, точно по ТЗ, качественно. Заметил дополнительные косяки и предложил исправить. Принял оплату в удобном формате. Понравилось сотрудничать. Четко, быстро, профессионально.
все ок
Ответный отзыв
1yo
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Оптимизировать скрипт, перегружающий хостинг
Работа выполнена очень быстро и профессионально. Все сделано в теч. часа. Продолжаю сотрудничать.
все ок
Ответный отзыв
SeoPlusStat
Денис 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Пополнение счёта через WebMoney
Евгений всё сделал качественно и строго по тех.заданию. Сразу видно, что настоящий профессионал своего дела. Весьма признателен вам и обещаю что ещё не один раз к вам обращусь.
Очень доброжилательный заказчик. Четко и грамотно поставил задачу. Деньги оплатил в полном объеме сразу после выполнения задания.
Ответный отзыв
mansurvip
Арутюн 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$5
10 баллов
13 лет назад
Требуется решить проблему с htaccess
Сделал быстро. рекомендую
все ок
Ответный отзыв
Веб-программирование
9 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $800
от 15 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $50
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
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