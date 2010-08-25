Email : [email protected]

Опыт web-разработки с 2002 года

вообще сайтов очень много с посещаемостью от 100к просмотров сутки, кто заинтерисовался обращайтесь, в числе прочих системы обмена трафиком типа marketgid (с системой фильтрации ботов и расширенной статистикой посещаемости ), связка С++ программа + веб-сервер (WSDL ) и многое многое другое,

беру не много делаю на века !

Вот некоторые мои последние работы

http://garmin.ru - битрикс

http://gps-rus.ru- интернет - магазин на битрикс

http://goldtest.ru

http://soft.mail.ru

степень участия 60%

http://sysadmin.mail.ru

степень участия 50% --- полная переработка сайта

http://store.drweb.com

степень участия 40%

поддержка, исправление

http://allsoft.ru

степень участия - 30% -- поддержка , разработка нового

http://soft.softline.ru/

степень участия - 95%

весь программинг и организация бд

http://edu.softline.ru/

степень участия - 95%

весь программинг и организация бд

http://partner.allsoft.ru

степень участия - 30%

переработка структуры , дополнения

http://www.omck.biz Бизнес портал города Омска

степень участия - 100%

http://terredazur.ru

программирование новых модулей и полная переработка модулей CMS под нужды заказчика! Дизайн IODUMDesign!

http://dvdkino.net

программирование 100%, дизайн http://timebox.ru

http://www.dravera.ru

руководство разработчиком и исправление и оптимизирование движка для более стабильной и безопастной работы

Поддержка и написание модулей для системы CMS Mambo и CMS Bitrix (Битрикс) - очень хорошее знание обеих CMS с битриксом работал на Qsoft (партнер Битрикс)