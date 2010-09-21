Граббер титлов с dle сайтов

Веб-программированиеЗавершен1 заявка128 просмотров
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Нужен граббер титлов для dle движка версии 9.0

есть готовый рабочий скрипт но работает только на поздних версиях и иногда глючит. ( можно использовать для переделки )

пишем в icq

13 лет назад
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
rebel_web1
Игорь 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень быстро и качественно справился с работой - вот что значит опыт! Отзыв за дело!
Приятный в общении заказчик. Оплатил быстро и никаких лишний функций не просил. только то что в задании