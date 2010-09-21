Граббер титлов с dle сайтов

Добрый, требуется исполнитель. Есть макет в PSD, нужно сверстать, натянуть на смс, установка, настройка и тд Смс прошу предлагать вам, так как не знаю какой лучше подойдет для этой задачи. Задача: основной сайт не чего сверх естественного, ...