Организация ЧПУ на сайте сообщества "ВКиноклубе"

Сейчас на сайте существует две иерархически независимых друг от друга категории: "Места" и "События", URL которых выглядят соответственно как:

http://vkinoklube.ru/places/show/33

http://vkinoklube.ru/events/show/55

Необходимо, чтобы:

1. при создании события его URL мог произвольно редактироваться, например:

http://vkinoklube.ru/ekb/mesto/, где "ekb" - обязательная часть при существующей версии сайта (привязка к городу Екатеринбургу), а "mesto" - задаваемое вручную при создании нового места поле, как правило - транслитерированное название места.

2. событие, провдение которого "привязано" к выбранному месту, имело URL:

http://vkinoklube.ru/ekb/mesto/01, и далее по порядковому номеру: 02, 03

Если второе условие реализовать труднодостижимо, то первое обязательно!

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