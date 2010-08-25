Парсер поисковой выдачи торрент-трекера

Парсер получает строку запроса.

С этим запросом обращается к торрент-трекеру.

Получает ответ от трекера - HTML или XML, фактически список торрент-файлов с аттрибутами.

Разбирает этот ответ, формируя набор данных в формате XML, возможно фильтруя полученные результаты.

Из этого набора на сайте будет формироваться наша собственная выдача.

Для начала парсер должен рабоать с 2мя трекерами - у одного есть поисковый XML фид, у другого - нет, только обычный поиск.

Дальнейшие подробности - при переписке.