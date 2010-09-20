Нужен флеш сайт "Блондинка" + 20 страниц уник.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки238 просмотров
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Здраствуйте!

Нам нужен флеш сайт магазина блондинка + 20 страниц уникального контента.

Все подробности после присланной анкеты.

Вниамнеи! Наличе портфолио и хороших отзывов – ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Предположительная стоимость:

Флеш сайт 7000 – 8500 рублей

Контент 1500 – 2000 рублей

Анкета

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После чего вы можете связаться со мной по

скайп administrator_od

телефон 8 962 934 00 00 ( с 10 до 19 )

13 лет назад
Kirill_GOLD
Кирилл 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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