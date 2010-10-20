Посадить верстку на движок

Веб-программированиеЗавершен5 заявок237 просмотров
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Есть хтмл макет главной и второстепенной. На хостинге стоит cms S.Builder. Нужно все чтобы это функционировало.

13 лет назад
tranzit-city
Алексей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранные исполнители
finnsky
Иван 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vl-design
Вер 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня