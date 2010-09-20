Доработать админку, поправить Shadowbox JavaScript

Нужен человек, верстальщик и программист в одном лице.

Знание (HTML, JavaScript, PHP и т.д.)

Нужно усовершенствовать админку на которой завязан сайт.

Задачи по правкам и переделкам появляются периодически.

Кто берет кучу проектов и постоянно занят переносит сроки и общается оп асе со скоростью 1 слово в 10 минут. Не нужны.

Человек должен держать меня в куре того, что он делает и по крайней мере отвечать сразу, если есть от меня вопрос или пожелание. А так же сразу называть цену за ту или иную задачу.

Еще, те у кого есть день или два, а оптом уедут, буду заниматься другими проектами или будет не до этого. Заявок от вас не нужно.

Еще раз повторю, задачи появляются периодически и я не хочу уговаривать ни кого, делать каждую последующую правку.

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На этот момент есть 2 задачи:

1) Подправить скрипт Shadowbox (JavaScript)

http://wowtt.ru/ - Вкладка материалы

Там есть список материалов, при клике разворачиваются в окне.

Сейчас картинка с лева текст с права. Нужно сделать текст под картинкой. Что бы не было пустого пространства с права под текстом.

Важный момент! Картинки будут разного размера и количество текста разным. Нужно что бы окно подстраивалось под ширину картинки и под высоту текста соответсвенно.

(Ширина окна будет равняться по картинке, то высота должна складываться с высоты картинки и высоты текста.) (см. скриншет)

2) В этом же всплывающем окне предусмотреть не одну фотографию, а возможность их листать.

Пример: http://www.siser.com/prodotti/materiali-cad-cut/psfilm

маленькие фотографии снизу (фото открывается и на фотографии есть NEXT или PREV)

Естественно реализовать в админке добавление большего кол-во фотографий.

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Обязательно: icq, Skype, мыло. (мне проще и быстрее объяснить по скайпу что нужно чем долго писать по асе)

Ваш мобильный.

(вы всегда должны быть доступны в дневное время)