Доработать админку, поправить Shadowbox JavaScript

Нужно разработать сайт компании, которая продает бытовую технику. Срок сжатый: неделя-две. Дизайн и шаблоны будут позже, то есть нужно предусмотреть возможность натянуть html на движок потом. Основной функционал - CMS для управления разделами сайта, ориентировочно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, верстальщик и программист в одном лице.
Знание (HTML, JavaScript, PHP и т.д.)
Нужно усовершенствовать админку на которой завязан сайт.
Задачи по правкам и переделкам появляются периодически.
Кто берет кучу проектов и постоянно занят переносит сроки и общается оп асе со скоростью 1 слово в 10 минут. Не нужны.
Человек должен держать меня в куре того, что он делает и по крайней мере отвечать сразу, если есть от меня вопрос или пожелание. А так же сразу называть цену за ту или иную задачу.
Еще, те у кого есть день или два, а оптом уедут, буду заниматься другими проектами или будет не до этого. Заявок от вас не нужно.
Еще раз повторю, задачи появляются периодически и я не хочу уговаривать ни кого, делать каждую последующую правку.
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На этот момент есть 2 задачи:
1) Подправить скрипт Shadowbox (JavaScript)
http://wowtt.ru/ - Вкладка материалы
Там есть список материалов, при клике разворачиваются в окне.
Сейчас картинка с лева текст с права. Нужно сделать текст под картинкой. Что бы не было пустого пространства с права под текстом.
Важный момент! Картинки будут разного размера и количество текста разным. Нужно что бы окно подстраивалось под ширину картинки и под высоту текста соответсвенно.
(Ширина окна будет равняться по картинке, то высота должна складываться с высоты картинки и высоты текста.) (см. скриншет)
2) В этом же всплывающем окне предусмотреть не одну фотографию, а возможность их листать.
Пример: http://www.siser.com/prodotti/materiali-cad-cut/psfilm
маленькие фотографии снизу (фото открывается и на фотографии есть NEXT или PREV)
Естественно реализовать в админке добавление большего кол-во фотографий.
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Обязательно: icq, Skype, мыло. (мне проще и быстрее объяснить по скайпу что нужно чем долго писать по асе)
Ваш мобильный.
(вы всегда должны быть доступны в дневное время)
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