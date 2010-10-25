Скрипт для Joomla (Таймер обратного отсчета)

$30
Веб-программированиеЗавершен1 заявка136 просмотров
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Здравствуйте,необходимо реализовать скрипт для Joomla таймер обртаного отсчета.

По истечению отсчета таймера,выбор случайного пользователя из списка пользователей что в барабане крутяться !

Барабан уже реализован. И так же нужная возможность в админке пере запускать таймер заново !

Инструкция в приложении,жду Ваших предложений !

Joomla
13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
proffil
Артем 
34 годаГермания
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$35
2 дня
Еще раз,спасибо ! оперативно и качественно реализовал проект !
Продуктивно поработали - рекомендую.