Разработка мини-форума

Здравствуйте, господа фрилансеры.

Вот сайт – американская студенческая соц. сеть. uzacklygest.uzackly.com/

Написан на основе Symfony. php + posgresql javascript ajax. использует модель MVC.

Вот атрибуты доступа:

access to frontend

username: superadmin

password: uzacklystatscheck1234$

доступ в аккаунт

[email protected]

bronxkid

Задача сейчас такая:

На главной странице – лента новостей с комментариями, как в фейсбуке. Нужно на ее основе сделать на отдельной странице мини-форум (class discussion) только для членов твоего университета. Пост будет – типа вопрос, а комментарии – типа ответы. выглядеть должно примерно так же как и лента (feed).

Работы для знающего человека – на пару часов. Это одно из нескольких заданий. Если все пройдет хорошо, исполнитель получит следущее.

Нужен грамотный человек, который сможет приступить сегодня.

Рассматриваются кандидатуры только с отзывами и портфолио.