Срочно восстановить работу сайта на Друпале

Нужен Специалист по Joomla для исправления глюка. Заполнений материал с использованием мультиланг плагина JosLang, а так же при заполнении некоторых пунктов в компоненте Sobi2 (так же мултиланг) в back-end(админке) сайта все отображается нормально и редактируется. Но ...