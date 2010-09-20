Java Script

Имеются 2 java скрипта.

Один производит изменение value в поле input="text"

Второй отвечает за передачу товара в корзину.

Надо чтобы первый менял данные не только в поле input но и подставлял данные в ссылку которая отправляет товар в корзину!

Для знатоков работа 5 минут.

Для работы предоставлю либо сайт на котром это дело работает либо скрипты.

Ftp доступ не даю.