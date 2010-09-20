Java Script

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок184 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеются 2 java скрипта.

Один производит изменение value в поле input="text"

Второй отвечает за передачу товара в корзину.

Надо чтобы первый менял данные не только в поле input но и подставлял данные в ссылку которая отправляет товар в корзину!

Для знатоков работа 5 минут.

Для работы предоставлю либо сайт на котром это дело работает либо скрипты.

Ftp доступ не даю.

13 лет назад
cocacola
Руслан 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
rebel_web1
Игорь 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Иван молодец! Предложил 2 варианты реализации и оба оказались работающими. Выполнил задание сразу после того как я дал ссылку на сайт, при этом задание понял полностью как необходимо!
Очень приятный заказчик, оплатил сразу по выполнении работы.