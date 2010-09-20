Java Script

Есть скрпит. надо изминение. Задание 1.Перевод (с анг. на русской) 2,Дизайн 3,Прием платежей на Webmoney
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются 2 java скрипта.
Один производит изменение value в поле input="text"
Второй отвечает за передачу товара в корзину.
Надо чтобы первый менял данные не только в поле input но и подставлял данные в ссылку которая отправляет товар в корзину!
Для знатоков работа 5 минут.
Для работы предоставлю либо сайт на котром это дело работает либо скрипты.
Ftp доступ не даю.
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