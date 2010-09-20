Доработать блог на WordPress (программирование)

Мой новый второй блог http://kust-blog.info. Там нужно сделать:

1. Сделать вывод на главную страницу свежих заметки до more, в т.ч. картинок, а не произвольную верхнюю часть заметки, как сейчас

2. Настроить плагин Math Spam Protection, чтобы он работал, как в комментариях на http://kustblog.info - это мой "основной" уже работающий блог

3. Сделать трансляцию записей в RSS, значок добавить под форму поиска

4. Исправить внешний вид 2-х текстовых виджетов: про ЖЖ и свежую заметку в блоге инвестора. Желательно выделить информацию виджета про «свежую заметку в блоге инвестора» другим цветом, например зеленым

5. Исправить, как выглядит надпись «столько-то отзывов к заметке», например http://kust-blog.info/?p=145

6. Исправить, как выглядят рубрики, в которых две и более заметки, см. например http://kust-blog.info/?cat=7 - боковые виджеты сьехали вниз.

Связываться лучше через личку или скайп, в ICQ бываю редко