Доработать блог на WordPress (программирование)

$15
Веб-программированиеЗавершен1 заявка187 просмотров
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Мой новый второй блог http://kust-blog.info. Там нужно сделать:

1. Сделать вывод на главную страницу свежих заметки до more, в т.ч. картинок, а не произвольную верхнюю часть заметки, как сейчас

2. Настроить плагин Math Spam Protection, чтобы он работал, как в комментариях на http://kustblog.info - это мой "основной" уже работающий блог

3. Сделать трансляцию записей в RSS, значок добавить под форму поиска

4. Исправить внешний вид 2-х текстовых виджетов: про ЖЖ и свежую заметку в блоге инвестора. Желательно выделить информацию виджета про «свежую заметку в блоге инвестора» другим цветом, например зеленым

5. Исправить, как выглядит надпись «столько-то отзывов к заметке», например http://kust-blog.info/?p=145

6. Исправить, как выглядят рубрики, в которых две и более заметки, см. например http://kust-blog.info/?cat=7 - боковые виджеты сьехали вниз.

Связываться лучше через личку или скайп, в ICQ бываю редко

WordPress
13 лет назад
kust
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Lostawer
Евгений 
31 годМолдова
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Евгений быстро успешно справился с заданием. Он отлично набил себе руку на WordPress. Если у меня будут еще заказы по блогам - обязательно обращусь.
Очень приятный в общении заказчик, всё задание подробно описал по пунктам. Очень удобно. Работать с ним одно удовольствие.
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