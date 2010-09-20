Разрабоать каталог товаров для Битрикс

Здравствуйте!

Требуется разработка катлога на Битрикс редакции Стандарт. Подробное описание того что нужно указано во вложении. Пишите цену и срок.

П.С.

Графические элементы разрабатывать не нужно. Сделать данноый каталог нужно на демо сайте, ссылку на который я дам исполнителю.

П.П.С.

Исполнитель получит много интересной работы по Битриксу. Это первое задание, а задание еще очень очень много.