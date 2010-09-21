Добавить функционал сайта

Сейчас на сайте существует две иерархически независимых друг от друга категории: "Места" и "События", URL которых выглядят соответственно как: http://vkinoklube.ru/places/show/33 http://vkinoklube.ru/events/show/55 Необходимо, чтобы: 1. при создании события его URL мог произвольно редактироваться, например: http://vkinoklube.ru/ekb/mesto/, где "ekb" - обязательная часть при ...