Креативный дизайн-макет строительной фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок297 просмотров

Нужен хороший веб-дизайнер.

Условия задания вышлю в личку.

Пример дизайн-макета который понравился заказчику (флеш не нужен):

http://www.sprintbooster.com.ua/

Готовы предоставлять Вам постоянно заказы при адекватных умеренных ценах.

Опционально приветствуется умение работать с flash или CorelDraw.

Большая база клиентов и успешная команда.

Работа удаленная, будем рады постоянному сотрудничеству.

CorelDRAW
13 лет назад
ipstudio
Олег 
60 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо переодеть сайт

    $250

    Добрый день. необходимо переодеть сайт offize.ru. Он сделан на cms modx evo. Дизайн в psd уже имеется, нужно сверстать его и одеть на cms. Цена вопроса 3500р. Желательно сделать за 3 дня.

    MODX
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изменение внешнего вида сайта

    $100

    Необходимо придумать современный дизайн для сайта problem-s-diplomom.net сохранив логотип(можно улучшить) все остальное-свобода выбора, размещение вкладок,вид и тд

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки

    $500

    Нужно сделать макеты дизайна сайта-визитки для фрилансера: театрального художника и дизайнера интерьеров. Дизайн требуется локаничный, но стильный. Без большого количества специальной графики. Нужно: - главная страница - типовая страница с текстовым ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен редизайн

    $100

    есть основа - расположению меню и тд, но дизайн кривой и едет требуется перерисовать с такой же структурой

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для мобильной браузерной игры (Космическая)

    Нужен PSD-макет для мобильной браузерной игры на космическую тему. Грубо говоря, дизайн игры для мобильных устройств (iOS и Android). В дизайне должно быть много техно-элементов. Примеры дизайна: http://ogame.ru/ http://www.casus-belli.com/ru http://www.nemexia.ru/ http://planewars.ru/ http://www.mechrage.ru/ ...

    AndroidiOSWordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта на DLE

    Нужен дизайн , качество + юзабилити, маркетинговая часть очень важный момент. Сайт для бутика цветов ( Dle заточен под магазин ). По цене предлагайте, портфолио обязательно. Ссылка на имеющийся сайт http://butik-miamor.ru Тексты ...

    DLE
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад