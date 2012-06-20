Нужен дизайн , качество + юзабилити, маркетинговая часть очень важный момент. Сайт для бутика цветов ( Dle заточен под магазин ). По цене предлагайте, портфолио обязательно. Ссылка на имеющийся сайт http://butik-miamor.ru Тексты ...
Дизайн для мобильной браузерной игры (Космическая)
Нужен PSD-макет для мобильной браузерной игры на космическую тему. Грубо говоря, дизайн игры для мобильных устройств (iOS и Android). В дизайне должно быть много техно-элементов.
Примеры дизайна: http://ogame.ru/ http://www.casus-belli.com/ru http://www.nemexia.ru/ http://planewars.ru/ http://www.mechrage.ru/ и ещё один пример интерфейса - http://i.imgur.com/r5X0r.png http://www.appdup.com/wp-content/uploads/2012/06/20120625_105613.jpg
Учитывая то, что это мобильная игра, особо много здесь делать не предстоит, только общее представление элементов - кнопки, фон, текстовые названия (в общем как у http://looters.ru - у них сделано не особо много элементов в дизайне, на каждой странице кнопки).
ТЗ вышлю исполнителю.
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