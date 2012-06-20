Дизайн для мобильной браузерной игры (Космическая)

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Закрыт8 заявок117 просмотров

Нужен PSD-макет для мобильной браузерной игры на космическую тему. Грубо говоря, дизайн игры для мобильных устройств (iOS и Android). В дизайне должно быть много техно-элементов.

Примеры дизайна: http://ogame.ru/ http://www.casus-belli.com/ru http://www.nemexia.ru/ http://planewars.ru/ http://www.mechrage.ru/ и ещё один пример интерфейса - http://i.imgur.com/r5X0r.png http://www.appdup.com/wp-content/uploads/2012/06/20120625_105613.jpg

Учитывая то, что это мобильная игра, особо много здесь делать не предстоит, только общее представление элементов - кнопки, фон, текстовые названия (в общем как у http://looters.ru - у них сделано не особо много элементов в дизайне, на каждой странице кнопки).

ТЗ вышлю исполнителю.

AndroidiOSWordPress
13 лет назад
LegoLego
29 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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