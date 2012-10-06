Вёрстка экранов для игры в PhotoShop

1) Есть шаблонный PSD фаил с дизайном игры, где присутствуют все элементы интерфейса игры.

2) Есть черновые, схематический наброски от руки по каждому экрану, где что должно стоять, функционал.

3) Нужно красиво переверстать из шаблонного PSD эти экраны. И передать нам в PSD.

Важно, размещайте Ваши предложения сюда, не в приватки. Можно без цены. Цену оговорим после того как я вам предоставлю пример.