СЦ "Чайка"

Небольшая компания по ремонту бытовой техники (холодильников и тп )

Надо "ненавороченный" (но не шаблон!) светлый дизайн с основными менюшками:

1. Каталог товаров

2. Запчасти для швейных машин

3. ремонт бытовой техники

4. Контакты

ну и само собой контакты и "главная"

те будет сайт визитка,маленький и симпатишный :)

цветовая гамма - на ваш вкус, логотипа - нет :)

сроки, цены, примеры работ. приват просьба не забивать.