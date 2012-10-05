Дизайнер для сайта агентства недвижимости

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки216 просмотров

Нужен дизайнер в команду агентства для работы над многими проектами.

Работа на удаленке с попроектной системой.

На полную загрузку.

Бюджет - по договоренности.

Контакт:

icq: 293656890

email: [email protected]

skype: rgaifullin

13 лет назад
Stable100
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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