Необходимо разработать дизайн главной и внутренней страницы для рекламной компании (медиа). Логотип и фирменные цветы имеются. Необходима креативность, например www.omd.com (точно такой же дизайн не нужно, необходимо придумать своё) По всем вопросам писать ...
Веб-дизайнер на постоянное сотрудничество
В команду для постоянного сотрудничества требуется опытный веб-дизайнер. Оплата сдельная.
Требования:
- только дизайн;
- высший приоритет для работ команды;
- ответственность, исполнительность;
- хороший вкус.
Заявки фрилансеров
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