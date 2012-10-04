Дизайн раздела для существующего сайта. Календарь

Для существующего сайта необходимо создать структура и нарисовать дизайн раздела "Календарь мероприятий".

Фактически будут две страницы - главная раздела с выборкой по месяцам, дням, неделям, категориям, регионам. И старница мероприятия (с информацией, датами и местоп проведениями, фото, видео, возможность бронирования билетов)

Нужна помощь в проектировании.

От вам пример портфолио и контакты. Стоиомть обсуждаема, но хочется сделать этот раздел бюджетно. Будут еще другие в ближайнем будущем.