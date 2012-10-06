Дизайн интернет-магазина сумок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен38 заявок221 просмотр

Необходимо создать стильный дизайн для интернет магазина сумок. Желаемые цвета: зеленый, черный, синий.

3 колонки.

Подробности исполнителю.

Вначале нужно сделать главную.

13 лет назад
ivanstukin
Иван 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kisens
46 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Остался очень доволен сотрудничеством. Дизайн заказывал впервые, немного переживал по поводу предоплаты, как оказалось, напрасно. Работа была выполнена очень быстро и качественно. Результат- превзошел ожидания. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. рекомендую

Заявки фрилансеров

kisens
46 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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