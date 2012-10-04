Нарисовать шапку для сайта

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок141 просмотр

Нужна шапка сайта который занимается сантехническими работами.

Примерно как на сайте www.s-insis.ru картинка, и зона для верхнего меню.

Размер фиксированный 1100 ширина и 250 высота.

13 лет назад
baibekov
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexiz
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва(-3)
13 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

Alexiz
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва(-3)
13 лет назад

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