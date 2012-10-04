Дизайн для мобильной браузерной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок212 просмотров

Разрабатываю мобильную браузерную игру (мобильный сайт). Необходимо нарисовать общее представление игрового интерфейса, то есть парочку страничек с основными элементами сайта + некоторые логотипы для элементов меню.

Примеры уровня дизайна для игры - http://looters.ru/ http://generals.mobi/ http://sleg.mobi/ http://g.meni.mobi/

Всю подробную информацию вместе с ТЗ вышлю исполнителю.

Дополнено: Игра на автомобильную тематику (объяснить трудно, что-то вроде гонок и битв на дороге), дизайн нужен в Hi-Tech стиле. Дизайн очень нравится у http://real-race.com/ и хотелось бы что-нибудь в этом роде, но предназначив это для мобильных устройство, приоритетно для iOS и Android, то есть для широких экранов, делать дизайн с большим количеством всяческих дизайнерских фишек, а не упрощённый как у большинства мобильных сайтов. Нужен только PSD-макет, не более, остальным займутся другие люди.

AndroidiOS
13 лет назад
LegoLego
29 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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