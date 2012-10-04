Есть представительский сайт компании, есть четкое понимание, того - что хотим получить. 1) Нужно осуществить редизайн 2) Помимо дизайна требуется поменять небольшой флеш ролик на главной. Цена вопроса: ...
Дизайн для мобильной браузерной игры
Разрабатываю мобильную браузерную игру (мобильный сайт). Необходимо нарисовать общее представление игрового интерфейса, то есть парочку страничек с основными элементами сайта + некоторые логотипы для элементов меню.
Примеры уровня дизайна для игры - http://looters.ru/ http://generals.mobi/ http://sleg.mobi/ http://g.meni.mobi/
Всю подробную информацию вместе с ТЗ вышлю исполнителю.
Дополнено: Игра на автомобильную тематику (объяснить трудно, что-то вроде гонок и битв на дороге), дизайн нужен в Hi-Tech стиле. Дизайн очень нравится у http://real-race.com/ и хотелось бы что-нибудь в этом роде, но предназначив это для мобильных устройство, приоритетно для iOS и Android, то есть для широких экранов, делать дизайн с большим количеством всяческих дизайнерских фишек, а не упрощённый как у большинства мобильных сайтов. Нужен только PSD-макет, не более, остальным займутся другие люди.
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