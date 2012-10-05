Дизайн одностраничного сайта. Есть наброски в psd.

Отличный заказчик. Знает чего хочет, на протяжении всей работы шло обсуждение самой работы, что позволило прийти к лучшему варианту. Когда попросил скинуть все то, что надо для работы, то оказалось,что уже скинули. Для меня это стало неожиданностью и приятным знаком. Оплату не оттягивал, сразу предоплата, потом и все остальное. Приятно работать, знает чего хочет и не изменяет свое мнение на протяжении работы. Работать было одно удовольствие.