Дизайн одностраничного сайта. Есть наброски в psd.

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок197 просмотров

Есть наброски 2-ъ сайтов в psd/

Есть макет нужной структуры сайта.

Нужно сделать из двух набросков - один.

По структуре - как на макете.

По дизайну - как на templete.monsters, а именно: лаконичный минимализм, но проработанные мелочи.

13 лет назад
parazny
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Eluvatar
Сергей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Отличный дизайнер! Превзошел ожидания- сделал во- первых круто! во-вторых реально так на нужно было в третьих доделал все поправки которые нужно было (их к идивлению оказалось совсем не много) На протяжении всего процесса показывал промежуточные результаты, что позволило получить нужный результат и съэкономить время. Рекомендую!
Отличный заказчик. Знает чего хочет, на протяжении всей работы шло обсуждение самой работы, что позволило прийти к лучшему варианту. Когда попросил скинуть все то, что надо для работы, то оказалось,что уже скинули. Для меня это стало неожиданностью и приятным знаком. Оплату не оттягивал, сразу предоплата, потом и все остальное. Приятно работать, знает чего хочет и не изменяет свое мнение на протяжении работы. Работать было одно удовольствие.

Заявки фрилансеров

Eluvatar
Сергей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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