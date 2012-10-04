Ищем в команду опытного дизаинера с опытом HTML и CSS верстки. - эксемпляры прошлых работ необходимы - Предыдущие работы для ХТМЛ 5 - желательно но не критично
Иконка курсора на сайте
Друзья,
на сайте www.skanbol.ru иконка стандартного курсора сейчас заменяется альтернативным курсором.
Проблема в том, что он не чёткий. Как сделать чётким - не понятно.
Сейчас вставка курсора реализована командой в CSS: body{cursor: url("images/main.cur"), auto;}
При этом файл самого курсора (.cur) пробовали вставлять разных размеров, но браузер постоянно сжимал до каких-то своих размеров. Попробовали определить размер, до которого браузер сжимает и сделать .cur такого же размера. Картинка всё равно постоянно получается не чёткая.
ЧТО НУЖНО (варианты):
1. Сделать картинку курсора такого размера (файл .cur), чтобы при вставке браузер не искажал
2. Предложить - как сделать чёткий курсор иначе. Может другим методом, может другой картинкой и т.д....
У кого есть опыт реализации таких задач и кто может помочь - прошу сразу писать в проекте стоимость.
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