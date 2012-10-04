Иконка курсора на сайте

Друзья,

на сайте www.skanbol.ru иконка стандартного курсора сейчас заменяется альтернативным курсором.

Проблема в том, что он не чёткий. Как сделать чётким - не понятно.

Сейчас вставка курсора реализована командой в CSS: body{cursor: url("images/main.cur"), auto;}

При этом файл самого курсора (.cur) пробовали вставлять разных размеров, но браузер постоянно сжимал до каких-то своих размеров. Попробовали определить размер, до которого браузер сжимает и сделать .cur такого же размера. Картинка всё равно постоянно получается не чёткая.

ЧТО НУЖНО (варианты):

1. Сделать картинку курсора такого размера (файл .cur), чтобы при вставке браузер не искажал

2. Предложить - как сделать чёткий курсор иначе. Может другим методом, может другой картинкой и т.д....

У кого есть опыт реализации таких задач и кто может помочь - прошу сразу писать в проекте стоимость.