Иконка курсора на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки135 просмотров

Друзья,

на сайте www.skanbol.ru иконка стандартного курсора сейчас заменяется альтернативным курсором.

Проблема в том, что он не чёткий. Как сделать чётким - не понятно.

Сейчас вставка курсора реализована командой в CSS: body{cursor: url("images/main.cur"), auto;}

При этом файл самого курсора (.cur) пробовали вставлять разных размеров, но браузер постоянно сжимал до каких-то своих размеров. Попробовали определить размер, до которого браузер сжимает и сделать .cur такого же размера. Картинка всё равно постоянно получается не чёткая.

ЧТО НУЖНО (варианты):

1. Сделать картинку курсора такого размера (файл .cur), чтобы при вставке браузер не искажал

2. Предложить - как сделать чёткий курсор иначе. Может другим методом, может другой картинкой и т.д....

У кого есть опыт реализации таких задач и кто может помочь - прошу сразу писать в проекте стоимость.

CSS
13 лет назад
gradart
Артур 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Изменение интернет-магазина (платформа PHP)

    $1000

    Необходима смена дизайна и функционала интернет-магазина. Уточняю - необходимо как разработать, так и реализовать это на домене. Чтобы я увидел результат, уже зайдя на свой сайт. Покупали скрипт в PHP Shop. Сайт ...

    PHP
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Навести блеск на главную страницу

    $100

    вот страница http://neoceramic.telebrands.ru/ нужно 1. Перерисовать все элементы, что бы сайт выглядел дорого. 2. Добавить бейджи "Высшее качество" и "Хит продаж" на вкладки с комплектами ножей. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется дизайн для сайта-визитки

    Требуется создать дизайн для сайта-визитки спортивно-досугового центра. Дизайн должен быть современным, в стиле американских сайтов. В заявках, пожалуйста, обязательно указывайте сроки и стоимость ваших услуг. Спасибо заранее.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка сайта

    $100

    1.Создание заглавной флеш страницы 2. Создание фотогалереи. 3. Лёгкое обновление внешнего дизайна сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта и логотипа

    Необходимы: дизайн сайта и логотипа. Информационый сайт о загородном строительстве, никаких фотографий улыбающихся мужчин, женщин собак, детей и прочей живности, как и картинок из фотобанка. Есть понимание, чего хочется, а чего нет, т.е. голову ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип + дизайн

    $300

    Необходим логотип + дизайн сайта для юридического агенства. С удовольствием выслушаю ваши предложения и отвечу на все интересующие вас вопросы.

    Дизайн сайтов64 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу дизайнера

    Проект не один, по этому дизайнер нужен с опытом, хочу работать с дизайнером в паре. Цены от 100 до 300 долларов за дизайн макет, главной страницы. Надеюсь на Вашу отзывчивость и адекватность. ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад