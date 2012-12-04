Требуется дизайн для сайта-визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен51 заявка213 просмотров

Требуется создать дизайн для сайта-визитки спортивно-досугового центра. Дизайн должен быть современным, в стиле американских сайтов. В заявках, пожалуйста, обязательно указывайте сроки и стоимость ваших услуг. Спасибо заранее.

13 лет назад
orient111
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

julia_gorbach
Юлия Горбач 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Все супер!! Рекомендую!!
Спасибо за проект! Все понравилось

Заявки фрилансеров

julia_gorbach
Юлия Горбач 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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