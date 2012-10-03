Здравствуйте уважаемые фрилансеры интересует создание дизайна и верстки для вордпресса дизайн примерно как statuses.su в дизайне должны быть ассоциации с планетой и статусами в заявках пожалуйста ...
Дизайн лэндинг страницы игрового приложения
Необходимо нарисовать юзабельную, привлекательную, с легкой моторикой страницу. Тз высылаю в личку.
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