Дизайн лэндинг страницы игрового приложения

Нужен дизайн для кулинарного сайта о салатх с версткой. Требования: Технологии: HTML5 (xHTML), CSS3, JavaScript (то есть выбор технологий почти не ограничен) Кроссбраузерность: все современные браузеры (поддержка IE 6/7, Opera 9/10 и других ...