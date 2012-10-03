Сделать картинки под нужные разделы сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок288 просмотров

Всем привет.

нужно сделать картинки под категории разделов на сайте http://www.yappi-club.ru/

подробное тз в атаче. цена вопроса - 4500 рублей. всего нужно сейчас 30 картинок.

Задавайте вопросы.

Андрей.

13 лет назад
clanwar23
Андрей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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