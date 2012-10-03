Необходимо сделать ре-дизайн для сайта diy-centr.com.ua/ Сайт сделан на основе скрипта webasyst shop-script Если мне понравится, то закажу также для diy-krovlya.com.ua / diy-himiya.com.ua по такому же шаблону, но с небольшими внешними отличиями. ...
Клонирование сайта с правками
Задачи:
1) Взять действующий сайт www.solway.ge скопировать на другой хостинг (вместе с базами и всеми что нужно, чтоб сайт полноценно работал)
2) В верхнем левом углу поменять логотип (файл лого предоставим)
3) Поменять фон верхнего меню (рисунок фона предоставим)
4) Вместо всплывающих фотографии на главной станице поставить видеоролики
5) Вместо блока новостей с боку сделать отзывы от клиентов
Все вышеперечисленные пункты предоставим в виде дизайна в фотошопском файле.
Бюджет не выше 20-30 долларов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать дизайн внутренней страницы сайта. Концепция дизайна есть, нужно только технически правильно отрисовать. Прикрепляю пример страницы (которую рисовать), нужен именно профиль, детали при переписке. От вас цена. ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $130
Необходимо разработать профессиональный дизайн e-mail рассылки. Все элементы, кроме логотипа, должны легко верстаться средствами CSS, без графики. Подробное ТЗ и структура дизайна - во вложении.Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Pluso.ru инструмент для простого добавления на сайт и визуальной настройки виджетов крупнейших социальных и облачных сервисов. Дизайн нам видится не идеальным, есть несколько важных моментов: ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Цель разработки дизайна сайта: Увеличение заинтересованности у посетителей сайта. Пожелания к дизайну: Дизайн должен быть ярким, насыщенным, привлекательным, детским. Что бы люди заходили и говорили вау. Логотип должен отлично ...Завершен13 лет назад
Добрый день ! Имеется схема. (приложение) Необходимо ее стилизовать под дизайн сайта caepco.inspire.kz Сделать так чтобы она гармонично там смотрелась. Для примера http://ktg-almaty.kz/uploaded/schem_ktg.jpg Также для этого сайта был разработан слайдер ...Завершен13 лет назад
- $340
Подробности и ТЗ при личном обсуждении.Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать оригинальную стильную аватарку для группы в контакте. Тема - услуги консультантов продающих сайтов. Задание: 1) Надо сделать стильную,привлекающую внимание аватару, что бы вызывала ощущение солидности фирмы и дороговизны. 2)Это надо ...Завершен13 лет назад
- $250
Бюджет 200$. Нужен дизайн для стартовой страницы сайта по стилю как на примере http://eu.battle.net/d3/ru/ Фоновая картинка не нужна. Аналогично примеру будет 3 меню: основное, вспомогательное (на примере оно на самом верху) ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходим дизайн шаблона Opencart для интернет магазина медицинской одежды, желательно с последующей версткой, но будут рассмотрены варианты и без нее.Завершен13 лет назад