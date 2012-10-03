Клонирование сайта с правками

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки175 просмотров

Задачи:

1) Взять действующий сайт www.solway.ge скопировать на другой хостинг (вместе с базами и всеми что нужно, чтоб сайт полноценно работал)

2) В верхнем левом углу поменять логотип (файл лого предоставим)

3) Поменять фон верхнего меню (рисунок фона предоставим)

4) Вместо всплывающих фотографии на главной станице поставить видеоролики

5) Вместо блока новостей с боку сделать отзывы от клиентов

Все вышеперечисленные пункты предоставим в виде дизайна в фотошопском файле.

Бюджет не выше 20-30 долларов

13 лет назад
originaler
Валентина 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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