Дизайн для сайта

Бюджет 200$.

Нужен дизайн для стартовой страницы сайта по стилю как на примере

http://eu.battle.net/d3/ru/

Фоновая картинка не нужна.

Аналогично примеру будет 3 меню: основное, вспомогательное (на примере оно на самом верху) и в подвале.

Область для новостей, область для статей форума, место под слайдер, место под баннер, место для скриншотов, блок авторизации и пара кнопок.

Более подробное ТЗ будет предоставлено при выборе исполнителя.

P.S. очень важно, чтоб в портфолио были работы в аналогичном стиле.

P.S.S. ответить смогу вечером после 21-00