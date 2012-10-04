нарисовать дизайн странички по визам в США

Есть рабочий сайт. Странички на нем сейчас выглядят вот так: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic96.php Сейчас под него разрабатывается CMS, и внизу статьи будет выводится информация о кол-ве комментариев, дате создания статьи, авторе и т.п. Точно мы определились, ...