Необходим дизайн всех страниц сайта 66e.ru

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок117 просмотров

1. Дизайн главной страницы, поиск стиля.

2. После дизайн всех внутренних страниц и открывающих форм.

3. Дизайн административной панели.

Более подробное ТЗ на почту скину.

13 лет назад
kozmanov
Денис 
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$400
10 дней
Сотрудничеством с Андреем доволен. Все сделано быстро. Что хотел от дизайна, то и получил. Концепцию главной страницы нарисовал с первого раза. Спасибо за работу, Андрей.
Сотрудничеством полностью доволен! Заказчик пунктуален и обязателен! Это плюс!

Заявки фрилансеров

akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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