Необходим дизайн всех страниц сайта 66e.ru

Нужен довольно простой дизайн сайта. Всего одна страница. По сути нужен технический дизайнер, который раскрасит макет, выдумывать ничего не нужно. Объясню все на пальцах либо напишу ТЗ при необходимости. Бюджет максимум 3000 рублей. ...