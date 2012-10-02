Дизайн нескольких страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок211 просмотров

Необходимо сделать дизайн 2-3 страниц веб портала.

Веб портал предназначен для проверки данных по медицинским справкам выданных мед.учереждениям. Доступ будет по авторизации для определенных служб.

1 страница - главная - система авторизации

2 страница - сам интерфейс поиска, проверки справки. поиск по ФИО, номеру справки.

также необходим интерфейс записи на прием к врачу через инфокиоск, сайт. Ввод данных амбулаторной карты, а затем вывод календаря приема врачей в удобной форме. Чтобы можно было наглядно видеть часы приема и выбрать себе время (талончик).

все должно быть в одном стиле.

предпочтения: светло зеленые, белые цвета. Ближе к стилю продукции apple.

13 лет назад
T0lick
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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