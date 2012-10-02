Нужны удаленные сотрудники.

Здравствуйте.

Количество:"2" - Веб-Дизайнер умеющий рисовать в стили новизны и дизайн с учавствием илюстрации.

а так же, инфо дизайнер. В общем один инфо, второй дизайнер с умением рисования илюстрации.

Количество:"3" - Верстальщик с отличными навыками HTML5 и CSS3

Количество:"3" - Веб-Программист, хорошо знающие свою работу ибо надо делать не только простые сайтики, нужны еще очень не простые =)

Жду отклика, понимающих людей, которым не помишают деньги, которые любят свою работу и хотят иметь с неё деньги, а главное адекватные - если Вы такие? - Добро пожаловать.

Еще один и самый главный критерий "Не затягивать сроки" - если не уверены в сроках, скажите их с запасом.

С Уважением.