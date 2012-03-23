Разработка сайтов, Сергей Иваненков, студия Wolf Art

Я, Иваненков Сергей Александрович.

Дизайнер UI интерфейса к аддонам игры С.Т.А.Л.К.Е.Р. в команде из народа. С 2008 по 2009 гг.

Дизайнер и Верстальщик с 2009 года.

Сейчас мои навыки в этом деле очень хороши благодаря 4-ох летнему опыту.

На данный момент у меня команда разработчиков которая только с радостью разработает Вам качественный сайт.

Наша особенности:

Особое внимание предоставляем Маркетингу, т.е. продумываем структуру и дизайн цветовую идею так что бы сайт Выполнял нужную функцию Вашего бизнеса, в интернет просторах.

Мы любим свою работу и ценим время клиента.