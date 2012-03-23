Разработка сайтов, Сергей Иваненков, студия Wolf Art
Я, Иваненков Сергей Александрович.
Дизайнер UI интерфейса к аддонам игры С.Т.А.Л.К.Е.Р. в команде из народа. С 2008 по 2009 гг.
Дизайнер и Верстальщик с 2009 года.
Сейчас мои навыки в этом деле очень хороши благодаря 4-ох летнему опыту.
На данный момент у меня команда разработчиков которая только с радостью разработает Вам качественный сайт.
Наша особенности:
Особое внимание предоставляем Маркетингу, т.е. продумываем структуру и дизайн цветовую идею так что бы сайт Выполнял нужную функцию Вашего бизнеса, в интернет просторах.
Мы любим свою работу и ценим время клиента.
Действие аккаунта приостановлено!
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- Nastavnik.pro165 просмотров
- Odevaemsa.ru157 просмотров
Отзывы заказчиков
$1500
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Сергею. Четко работает и предлагает различные решения. Хвалю его энтузиазм, работаю с ним постоянно
Ответный отзыв
Хороший заказчик, заказывал Верстку, все оплатил вовремя ) Буду рад сотрудничать еще.
$780
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за отлично выполненную работу! Сергей показал себя как профессионал в своей области. Получил интернет-магазин который отлично работает и самое главное ПРОДАЕТ. Сайт сделан качественно и в срок! А также отдельное спасибо Сергею за терпение!Во всем помог разобраться, объяснил и помог!))
$60
10 баллов
11 лет назад
Адекватен.... но отказался
HTML-верстка
2 отзыва
от $40
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $800
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $400
от 7 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $150
от 30 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 15 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга