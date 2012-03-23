wolfmaster

Сергей wolfmaster

 
30 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка сайтов, Сергей Иваненков, студия Wolf Art

Я, Иваненков Сергей Александрович.

Дизайнер UI интерфейса к аддонам игры С.Т.А.Л.К.Е.Р. в команде из народа. С 2008 по 2009 гг.

Дизайнер и Верстальщик с 2009 года.

Сейчас мои навыки в этом деле очень хороши благодаря 4-ох летнему опыту.

На данный момент у меня команда разработчиков которая только с радостью разработает Вам качественный сайт.

Наша особенности:

Особое внимание предоставляем Маркетингу, т.е. продумываем структуру и дизайн цветовую идею так что бы сайт Выполнял нужную функцию Вашего бизнеса, в интернет просторах.

Мы любим свою работу и ценим время клиента.

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Отзывы заказчиков
smpastushok
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1500
10 баллов
11 лет назад
Создание портала по примеру
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
leevlad
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Редизайн внутренней страницы сайта.
10+
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Дизайн лэндинг странички цветочного магазина
Спасибо Сергею. Четко работает и предлагает различные решения. Хвалю его энтузиазм, работаю с ним постоянно
Хороший заказчик, заказывал Верстку, все оплатил вовремя ) Буду рад сотрудничать еще.
Ответный отзыв
real-people
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$780
10 баллов
11 лет назад
Создание интернет-магазина под ключ
Спасибо за отлично выполненную работу! Сергей показал себя как профессионал в своей области. Получил интернет-магазин который отлично работает и самое главное ПРОДАЕТ. Сайт сделан качественно и в срок! А также отдельное спасибо Сергею за терпение!Во всем помог разобраться, объяснил и помог!))
inel
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Нужна верстка
Адекватен.... но отказался
HTML-верстка
2 отзыва
от $40
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $800
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $400
от 7 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $150
от 30 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 15 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
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