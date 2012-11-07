Создание интернет-магазина под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен25 заявок257 просмотров

Требуется создание интернет магазина под ключ.

Условия:

1) Минимум графики, максимум удобства и юзабилити

2) CMS на выбор исполнителя (бесплатная)

3) Без наполнения

4) Привязка платежки

5) Смс информирование

Требования к исполнителю:

1) взаимодействие на всех этапах работы

2) нравящиеся сайты в портфолио

3) опыт работы

4) адекватные сроки

5) стоимость выполнения

ТЗ отправлю в личку

13 лет назад
real-people
Григорий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

wolfmaster
Сергей 
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$780
17 дней
Спасибо за отлично выполненную работу! Сергей показал себя как профессионал в своей области. Получил интернет-магазин который отлично работает и самое главное ПРОДАЕТ. Сайт сделан качественно и в срок! А также отдельное спасибо Сергею за терпение!Во всем помог разобраться, объяснил и помог!))

Заявки фрилансеров

wolfmaster
Сергей 
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин одежды и обуви

    $500

    Требуется разработать интернет-магазин под ключ без добавления товаров, домен уже куплен, а именно: 1. Уникальный, интересный дизайн и установка на нормальный, гибкий движок для возможности добавления модулей и дополнительного программирования. Дизайн не требуется очень ...

    Интернет-магазины17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка интернет-магазина на 1С-Битрикс

    Требуется разработка интернет-магазина на 1С-Битрикс "под ключ". Лицензионный ключ есть. Дизайн в стиле "минимализм". Подробные пожелания к дизайну и соответствующие примеры при обсуждении проекта. Без интеграции с 1С. Интересует цена, сроки и Ваша ...

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на бесплатной CMS

    $100

    1. Бесплатная cms. 2. Состоит из одной страницы (отправка заказа в слое или отдельной страницей). 3. Простой дизайн по сайту образцу. 4. Юзабельная админка 5. Настраиваемая форма отправления заказа (без регистрации) ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Складской учет

    Имеется магазин на опенкарт, хотелось бы организовать складской учет в фирме и синхронизировать с ним. Необходимо это реализовать. Предлагайте варианты и стоимость реализации. 1с не подходит.

    Opencart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание 2-х магазинов без дизайна

    Необходимо создать два интернет магазина с простым функционалом, а именно: - каталог с автоматического генерации файла для Яндекс макета - гибкая настройка доставки и оплаты, вопль до возможности индивидуальной настройки для отдельного товара ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен интернет-магазин

    Пока предварительно, но как только будет дизайн - с кем то точно буду сотрудничать. Напишите на чем делать хотите. Но нужно не только сделать - но и потом скорее всего какое то время обслуживать. ...

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Задачи для специалиста по Magento

    Нужен человек который имеет опыт работы с Магенто. Для начала нужно составить исходя из ТЗ список атрибутсетов / атрибутов, вся нужная информация предоставляется. Скайп / телефон обязателен. Тоесть нужен не программист, а в первую ...

    Magento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад