Требуется разработать интернет-магазин под ключ без добавления товаров, домен уже куплен, а именно: 1. Уникальный, интересный дизайн и установка на нормальный, гибкий движок для возможности добавления модулей и дополнительного программирования. Дизайн не требуется очень ...
Создание интернет-магазина под ключ
Требуется создание интернет магазина под ключ.
Условия:
1) Минимум графики, максимум удобства и юзабилити
2) CMS на выбор исполнителя (бесплатная)
3) Без наполнения
4) Привязка платежки
5) Смс информирование
Требования к исполнителю:
1) взаимодействие на всех этапах работы
2) нравящиеся сайты в портфолио
3) опыт работы
4) адекватные сроки
5) стоимость выполнения
ТЗ отправлю в личку
Выбранный исполнитель
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