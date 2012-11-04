Пока предварительно, но как только будет дизайн - с кем то точно буду сотрудничать. Напишите на чем делать хотите. Но нужно не только сделать - но и потом скорее всего какое то время обслуживать. ...
Создание 2-х магазинов без дизайна
Необходимо создать два интернет магазина с простым функционалом, а именно:
- каталог с автоматического генерации файла для Яндекс макета
- гибкая настройка доставки и оплаты, вопль до возможности индивидуальной настройки для отдельного товара
- вывод лучших товаров на главной
- скидочная система
- возможность правки мета тегов для каждой страницы
- корзина с разделением на физ и юр лица
- ну и все стандартные функции магазина.
При хорошей работе будут постоянные заказы на ИМ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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