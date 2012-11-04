Создание 2-х магазинов без дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен17 заявок171 просмотр

Необходимо создать два интернет магазина с простым функционалом, а именно:

- каталог с автоматического генерации файла для Яндекс макета

- гибкая настройка доставки и оплаты, вопль до возможности индивидуальной настройки для отдельного товара

- вывод лучших товаров на главной

- скидочная система

- возможность правки мета тегов для каждой страницы

- корзина с разделением на физ и юр лица

- ну и все стандартные функции магазина.

При хорошей работе будут постоянные заказы на ИМ

13 лет назад
dedovdm
40 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
13 лет назад
$400
3 дня
Если хотите сделать магазин быстро и не дорого, да еще и качественно, да еще и с последующей тех.поддержкой (возникают некоторые вопросы в процессе работы), тогда вам к этому исполнителю. Заказывал 2 магазина, всё супер, всё понравилось. В дальнейшем только с ним буду работать!
Отличный заказчик, имеет нужные знания по пользованию и администрированию интернет-магазина, знает что ему надо, требования ставит четко. По оплате так-же все своевременно. Рекомендую как ответственного и приятного в общении человека.

Заявки фрилансеров

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
13 лет назад

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