Создание 2-х магазинов без дизайна

Если хотите сделать магазин быстро и не дорого, да еще и качественно, да еще и с последующей тех.поддержкой (возникают некоторые вопросы в процессе работы), тогда вам к этому исполнителю. Заказывал 2 магазина, всё супер, всё понравилось. В дальнейшем только с ним буду работать!