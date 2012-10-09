Необходимо натянуть верстку на webassyst, используя стандартные модули. Бюджет 4000р, обсуждаем в разумных пределах, срок - неделя. При удачном сотрудничестве я готов продолжить дальнейшее сотрудничество. Оставляйте портфолио и контакты, можем ...
VamShop. Натянуть дизайн на движок
натянуть дизайн на движок Vamshop
слегка доработать сайт
если понравится возможно дальнейшее сотрудничество.
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