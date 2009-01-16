NECOCAT

Мария NECOCAT

 
41 годУкраина/Днепр
18 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Разовая работа, либо по совместительству

САЙТЫ ПОД КЛЮЧ!

Разработка логотипов, буклетов, визиток, листовок, биг-бордов, наружная реклама. Верстка. Упаковка.

Векторная прорисовка.

Полиграфия любой сложности.

Творческий подход к поставленной задаче.

Предпечатная подготовка, сдача в типографию.

А также WEB-design

Пиксельная графика, есть опыт прорисовки игр для КПК

Скорость и качество выполняемой работы. Умеренные цены.

Знание:

COREL, Photoshop, Illustrator, Page, Image Ready, Flash, html, css

Заинтересованность в продолжительном сотрудничестве.

HTMLCSS
Портфолио
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Отзывы заказчиков
marcone
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
8 баллов
15 лет назад
HTML верстка статей
Все сделано вовремя и хорошо. Спасибо.
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга