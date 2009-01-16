Разовая работа, либо по совместительству
САЙТЫ ПОД КЛЮЧ!
Разработка логотипов, буклетов, визиток, листовок, биг-бордов, наружная реклама. Верстка. Упаковка.
Векторная прорисовка.
Полиграфия любой сложности.
Творческий подход к поставленной задаче.
Предпечатная подготовка, сдача в типографию.
А также WEB-design
Пиксельная графика, есть опыт прорисовки игр для КПК
Скорость и качество выполняемой работы. Умеренные цены.
Знание:
COREL, Photoshop, Illustrator, Page, Image Ready, Flash, html, css
Заинтересованность в продолжительном сотрудничестве.
Портфолио
- Без названия104 просмотра
- Без названия116 просмотров
- Без названия126 просмотров
- Без названия121 просмотр
- Без названия146 просмотров
- Без названия128 просмотров
- Без названия123 просмотра
- Без названия115 просмотров
- Без названия151 просмотр
- Без названия137 просмотров
- Без названия137 просмотров
- Без названия138 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
8 баллов
15 лет назад
Все сделано вовремя и хорошо. Спасибо.
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга