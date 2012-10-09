Натяжка верстки CMS PrestaShop

$100
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Закрыт1 заявка107 просмотров

Здравствуйте!

Нужно натянуть готовую вёрстку на PrestaShop. вышлю по запросу.

Домен, хостинг все есть. и все уже подключено.

Оплата по факту, возможно в процессе работы.

Желательно примеры Ваших работ Prestashop.

Указывайте цену и СРОКИ исполнения, ОЧЕНЬ пожалуйста!!! и когда можете стартовать.

skype: vladimir-shulgin

PrestaShop
13 лет назад
VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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