Интернет-магазин электрики

Нужно полностью сделать/настроить сайт (и-нет магазин) на CS-Cart (3-й русский проф) на основе elshick(.)ru

Все данные и информацию нужно будет перенести с существующего сайта.

Т.е. сделать первичное наполнение.

Дизайн будет из готовых шаблонов для CS-Cart (с темплейтных сайтов) с минимальной вашей доработкой.

Имя магазина и домен будут другие.

Нужно будет сделать для нового имени/домена заголовок/лого для хедера более-менее симпатичный.

Желателен хороший опыт работы именно с CS-Cart.

Бюджет не указан — предлагайте свой с более-менее развернутым описанием.

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