Нужен специалист для создания интернет-магазина на битриксе. Только битрикс. Срок максимум 15 дней. Есть ТЗ. Всем заинтересовавшимся скину материалы на почту. Макеты готовы, необходимо их сверстать, а потом уже программирование. Также нужна будет интеграция 1С. ...
Настройка шаблона под иврит и английский + Paypal.
Шаблон 21424 с templatemonster.com
Нужны 2 языка -иврит (RTL) и английский. Изменить лого, добавить Пайпал. И научить меня управлять сайтом.
Заявки фрилансеров
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