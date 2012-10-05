Интернет-магазин на CS-Cart

Нужно полностью сделать/настроить сайт(и-нет магазин) на CS-Cart(3-й русский проф) на основе elshick(.)ru (но лучше, в рамках функциональности движка) - домен и имя будут другие.

Все даннные и информацию нужно будет перенести с него.

Т.е. сделать первичное наполнение.

Дизайн будет из готовых для CS-Cart (с темплейтных сайтов) с минимальной вашей доработкой.

Нужно будет сделать из нового имени заголовок/лого для хедера более-менее симпатичный.

ТЗ нужно будет подготовить Вам, мы его подкорректируем/дополним при необходимости.

Желателен хороший опыт работы именно с CS-Cart

Бюджет не указан - предлагайте свой с более-менее развернутым описанием.

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