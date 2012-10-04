Нужен интернет магазин с интеграцией с 1с базами данных. Посоветуйте на какой системе лучше всего разрабатывать. 1с битрикс не предлагать, от неё пока отказались. Интересуют цены. Давайте ссылки на примеры работ на выбранной вами cms. Система не куплена. Есть ли у вас наличие лицензии. Оставляйте контакты для связи.