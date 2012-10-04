Магазин с интеграцией с 1с базами данных

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Закрыт5 заявок119 просмотров

Нужен интернет магазин с интеграцией с 1с базами данных. Посоветуйте на какой системе лучше всего разрабатывать. 1с битрикс не предлагать, от неё пока отказались. Интересуют цены. Давайте ссылки на примеры работ на выбранной вами cms. Система не куплена. Есть ли у вас наличие лицензии. Оставляйте контакты для связи.

13 лет назад
drop777
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров