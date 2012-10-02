Прикрутить ЯД/WM к магазину на Kohana

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Закрыт4 заявки143 просмотра

Необходимо настроить взаимодействие самописного магазина на Kohana и платежными системами ЯД и WM. Без предоплаты. Срок 2-3 дня.

13 лет назад
sheltyaev
Дмитрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров